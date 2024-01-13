Израильские спецслужбы раскрыли планы радикального палестинского движения ХАМАС совершить нападение на диппредставительство еврейского государства в Швеции при помощи беспилотников. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от имени разведки «Моссад» и Службы общей безопасности (ШАБАК).

«Благодаря объединенным межведомственным усилиям в Израиле и за рубежом была восстановлена всеобъемлющая картина террористической деятельности ХАМАС, включая <…> информацию о намерении атаковать посольство Израиля в Швеции, приобретении беспилотных летательных аппаратов и использовании криминальных элементов в Европе», — указывается в документе. «Моссад», ШАБАК и Армия обороны Израиля совместно с международными органами безопасности и правопорядка продолжат усилия по пресечению террористических намерений ХАМАС и всех террористических организаций, а также по сведению с ними счетов во всем мире», — добавили в двух спецслужбах.

В «Моссаде» и ШАБАК отметили, что «ХАМАС черпает вдохновение в террористической деятельности иранского режима и, как и Тегеран, стремится любой ценой атаковать израильские, еврейские и западные объекты». «Террористическая организация ХАМАС работает над подготовкой атак на цели на Ближнем Востоке, в Африке и Европе <…>. 14 декабря 2023 года органы безопасности и правопорядка Дании и Германии объявили о массовом аресте подозреваемых в Европе, в отношении которых сейчас ведется судебное разбирательство. Благодаря продолжающимся разведывательным усилиям был обнаружен значительный объем информации, раскрывающей шаги террористической организации ХАМАС по расширению своей деятельности за рубежом с целью нападения на невинных людей по всему миру», — подчеркнули в двух ведомствах.