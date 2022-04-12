Федеральное ведомство по охране конституции предупредило членов бундестага и представителей германских министерств о возможных атаках российских хакеров и кампаниях по дезинформации. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили издания медиагруппы Funke.

Политики, имеющие отношение к процессу принятия решений в Германии, работающие с ними сотрудники или лица, занятые в административных процессах, могут «прямо или косвенно» стать объектами пророссийских действий, следует из циркуляра BfV. «Проинформируйте сотрудников о текущей угрозе, чтобы обратить их внимание на опасность», — подчеркивается в документе.

BfV рекомендует соблюдать особую осторожность при поступлении электронных писем и звонков. «Не доверяйте любым письмам, в которых от вас требуют принять срочные меры», — предупредили в ведомстве. Это касается, в том числе, посланий от членов семьи, друзей и работодателя, чью электронную почту также могли взломать, отмечают специалисты. Так, хакерская группа Ghostwriter, в частности, при рассылках может использовать доменное имя email.eu. В этой связи спецслужба рекомендует его заблокировать. (DW)