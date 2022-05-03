«Представители Турции и Армении еще раз подтвердили поставленные цели для процесса нормализации отношений».

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Отмечается, что сегодня в рамках встречи в Вене между представителем Турции Сердаром Кылычем и заместителем председателя парламента Армении Рубеном Рубиняном стороны провели всесторонние обсуждения. Была достигнута совместная договоренность об интенсификации переговоров для ускорения процесса нормализации.