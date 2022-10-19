Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с этих дней «специальная военная операция» в Украине будет проходить «по-другому». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер отметил, что во всем согласен с командиром спецназа «Ахмата», секретарем Совета безопасности Чечни Аптой Алаудиновым относительно событий последних дней. Кадыров указал на обстрелы военного управления и энергетики Украины.

«Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы», — написал Кадыров.

По его словам, «мало не покажется никому».