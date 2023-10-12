Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал советского руководителя Иосифа Сталина в ходе поздравительной речи, посвященной 205-летию Грозного. В выступлении, опубликованном в Telegram-канале ГТРК «Вайнах», Кадыров назвал Сталина «предателем».

«Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже. Не было тогда руководителя, который мог взять на себя ответственность за свой народ и республику. Сегодня у нас есть команда. Не один человек решает — мы решаем всё вместе, согласованно и принимаем самые ответственные решения», — сказал Рамзан Кадыров.

Это не первый случай, когда Кадыров выражает свою критику в адрес Сталина. В 2017 году он заявлял, что советский лидер стремился уничтожить чеченский народ и стереть его память с лица земли. (moscowtimes.ru)