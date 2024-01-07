В Грузии набирает силу скандал из-за иконы с изображением Сталина, которая появилась в главном соборе Тбилиси Самеба.

Видео из храма опубликовал историк команды Sovlab Гиорги Канделаки:

«Верной дорогой идем, товарищи. Еще один успех российской пропаганды в информационной войне. Инициатора уничтожения независимости Грузии, убийцы тысяч священнослужителей и создателя советской тоталитарной системы, разместили на иконе в Самеба».

О том, как давно изображение появилось в Самеба и по чьей инициативе, неизвестно. Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе на эти вопросы не ответил.

Что касается самой иконы, он предположил, что тема не случайно была поднята в Рождество.

«Уже не первый раз праздник хотят омрачить скандалом, чтобы в сердцах людей, вместо радости посеять ненависть”, -заявил Джагмаидзе.

По поводу изображения Сталина представитель Патриархии сказал, что в этом нет ничего особенного. Он отметил, что это икона Святой Матроны, а не Сталина. Кроме этого, есть прецеденты, когда на иконы попадают «великие гонители церкви», например, Диоклетиан, но это не значит их прославление.

Российский след иконографии с изображением Сталина Джамгаидзе назвал «вопросом второстепенным». (newsgeorgia.ge)