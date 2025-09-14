Правительство Армении приняло решение убрать со штампов пересечения границы гору Агрыдаг, которая находится на территории Турции. Об этом сообщил соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян на своей странице в Facebook.

Решение было принято еще 11 сентября. Теперь на штампе будут лишь детали пункта пропуска, где происходит пересечение границы Армении.

«Можно было бы убрать слово «Армения» [со штампа]? Они этого не сделали», — написал Аракелян.