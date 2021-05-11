Спецназ США, Японии и Франции проведет учебные бои в условиях города

Элитные подразделения вооруженных сил США, Франции и Японии в ходе начавшихся во вторник совместных учений впервые проведут отработку боев в городских условиях. Они состоятся в специально отстроенных декорациях на полигоне Кирисима на юго-западном японском острове Кюсю вслед за высадкой туда воздушного десанта с военных кораблей ВМС Японии и Франции, сообщило Министерство обороны Японии.

Для переброски подразделений предполагается использовать вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey. Эта операция с участием примерно 220 спецназовцев будет имитировать доставку десанта на контролируемые Японией отдаленные острова в Восточно-Китайском море, на часть которых претендует Пекин.

Начавшиеся во вторник учения продлятся до 17 мая, их сухопутная часть пройдет на трех военных объектах на острове Кюсю. На расположенную на его северо-западе базу ВМС Сасебо для участия в тренировках прибудет французский легкий крейсер «Жанна д’Арк». Вооруженные силы США и Японии уже трижды проводили подобные учения на острове Кюсю, однако французские военные принимают в них участие впервые.

Параллельно с нынешними учениями, сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио министр обороны Нобуо Киси, боевые корабли трех стран проведут совместные тренировки в Восточно-Китайском море. К ним присоединится также фрегат ВМС Австралии.