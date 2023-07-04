Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет на своей 53-й сессии срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана и, в частности, акцией по сожжению священной для мусульман книги в Стокгольме 28 июня.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Паскаль Сим.

По его словам, дата дискуссии пока не определена, но ожидается, что она состоится на этой неделе.

«Эти дебаты были запрошены Пакистаном от имени нескольких членов Организации исламского сотрудничества, включая тех, что являются также членами Совета ООН по правам человека», — отметил он. Цель дискуссии — «обсуждение тревожного роста преднамеренных и публичных актов религиозной ненависти, которые проявляются в нынешнем осквернении Корана в некоторых странах Европы и других странах», сказал официальный представитель. «Скорее всего, срочные дебаты будут организованы на этой неделе, но их точную дату и время определит бюро СПЧ», — пояснил Сим.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции прошла акция сожжения Корана. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. В тот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) — один из главных религиозных праздников.