Спасти самую народную группу в Facebook: участники Azeri Home Chef борются с армянской провокацией

Многочисленные пользователи соцсети Facebook всерьез обеспокоены дальнейшей судьбой самой народной азербайджанской группы Azeri Home Chef, которая была несправедливо заблокирована вследствие многочисленных жалоб армянской стороны.

За год своего существования группа объединила 50 тысяч любителей и поклонников азербайджанской кулинарии и культуры в целом, а многочисленные конкурсы, проводимые сообществом, пользовались огромной популярностью и любовью среди пользователей.

Не многие знают, что бренд Azeri Home Chef появился задолго до создания группы в Facebook. Автор идеи и создатель бренда и группы – совладелица НПО «В поддержку развития туризма и национальной кухни, основатель event-агентства ArtiShok Фахранда Гасанзаде в 2016 году провела первый в Азербайджане кулинарный конкурс среди любителей с большим призовым фондом. Почетным членом жюри этого конкурса был Сталик Ханкишиев.

С момента начала освободительной войны в Карабахе создатели и активисты группы не смогли остаться в тени происходящих событий и включились в активную поддержку азербайджанской армии и народа на информационном поле.

«Я лично и все администраторы группы внимательно следили за тем, чтобы участники не нарушали нормы сообщества и действовали в рамках общепринятых правил. Никто из участников группы не позволял себе использование нецензурных выражений и не делал каких-либо запрещенных призывов. Мы доносили до людей правду, и это, конечно же, не понравилось армянским пользователям, которые стали отправлять массовые жалобы на нашу группу», — рассказывает «Зеркало» Фахранда Гасанзаде.

В итоге группа была заблокирована и удалена по совершенно абсурдному в данном случае пункту «Сексуальное насилие и эксплуатация».

Борцы за справедливость, не теряя времени, принялись спасать самую популярную в азербайджанском сегменте Facebook группу и даже сняли флешмоб, адресованный Марку Цукербергу.

«Это был так трогательно!», — рассказывает Ф.Гасанзаде, «даже незнакомые люди писали мне, предлагали свою помощь и выражали поддержку.

Вслед за флешмобом одна из участниц группы — Мяляк Моллазаде создала петицию на платформе change.org, которая только за сутки собрала свыше 500 подписей.

В петиции подчеркивается, что Facebook удалил группу Azeri Home Chef без каких-либо разбирательств и расследования.

«Давайте остановим эту досадную несправедливость!», — призывает автор петиции.

Участники группы не теряют надежду и не опускают руки.

Во время войны создатель группы, уроженка города Физули Фахранда Гасанзаде вместе со своими единомышленниками в режиме нон-стоп занимались благотворительностью, посещали семьи шехидов и семьи нуждающихся военнослужащих, семь раз ездили на фронт, где встречались с солдатами, поддерживали их боевой дух, угощали вкусной домашней едой, которую специально для наших защитников готовили активисты группы Azeri Home Chef. Это была в том числе и выпечка, к примеру, карабахская кята, другие национальные сладости и блюда. С большой радостью к доброй миссии Фахранды Гасанзаде присоединились служители церкви Архангела Михаила в Баку, которые также готовили для наших солдат домашнюю еду и выпечку.

Во время одной из последних поездок они навестили солдат, принимавших участие в боях за возвращение села Суговушан:

«Это была очень теплая встреча, с боевыми рассказами и историями! В каждом месте нас встречали с вкусным чаем и огромной любовью. На фронте я увидела большую сплоченность наших ребят, они все там как братья, несмотря на то, что наша армия ни в чем не нуждается, солдат замечательно кормят, в чем я сама лично убедилась, им было очень приятны наша внимание и забота», — рассказывает Фахранда Гасанзаде «Зеркало».

В поездках на фронт Ф.Гасанзаде сопровождали единомышленники и участники группы Azeri Home Chef Заур Шумилов, Севда Ахундова, Гасым Гасымов. А еще одна участница группы, — Ирада Гасанова предоставила свое кафе в качестве центра сбора и приема вещей для фронта и жителей прифронтовых зон.