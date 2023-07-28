Созвана внеочередная сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Нахчыванское бюро АПА, решение об этом подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов.

Согласно решению в повестку дня внеочередной сессии были включены следующие вопросы:

1. Внесение изменений в закон Нахчыванской Автономной Республики «О бюджете Нахчыванской Автономной республики на 2023 год»;

2. Внесение изменений в закон Нахчыванской Автономной Республики «О бюджете государственного фонда социальной защиты на 2023 год»;

3. Внесение изменений в закон Нахчыванской Автономной Республики «О бюджете фонда страхования от безработицы на 2023 год»;

4. Отчет уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Нахчыванской Автономной Республики;

5. Утверждение «Внутреннего устава Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики»;

6. Принятие закона Нахчыванской Автономной Республики «О комитетах Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики»;

7. Принятие закона Нахчыванской Автономной Республики «О правилах этического поведения депутата Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики»;

8. Утверждение нового состава комитетов Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики;

9. Утверждение указа председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.