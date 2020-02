Создатели движения iN: Человек, бронирующий «уютный столик для двоих», не пройдет наш фейс – контроль

Сегодня в Баку стартовал двухдневный семинар в рамках проекта Selector PRO. Около 50 молодых композиторов электронной музыки получили уникальный шанс усовершенствовать свои навыки под руководством известного британского специалиста клубной индустрии, продюсера и диджея Туркана Мутлу.

Как сообщает #, первый день тренинга прошел на творческой площадке Центра современного искусства YARAT и был посвящен созданию музыки с помощью компьютерной программы Ableton.

Мероприятие открыла арт директор YARAT Суад Гараева, поблагодарившая организаторов — British Council, Sektoreight by iN и ASAN Radio за интересный проект, направленный на развитие субкультур в Азербайджане.

В свою очередь посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп подчеркнул, что данный тренинг будет полезен азербайджанским музыкантам, работающим в сфере электронной музыки.

Директор British Council в Азербайджане Самр Шах обратил внимание на то, что нынешний проект сфокусирован на том, чтобы воодушевить музыкантов – женщин быть более активными в данной индустрии.

Итогом проекта станет масштабное шоу электронной музыки Selector Live: Women. Sounds.Waves, которое состоится 21 февраля в Pullman Baku, с участием диджеев – девушек из Великобритании и Азербайджана — Jamz Supernova, Холли Лестер, DIHAJ и Nazrin M.

В интервью # Натик Исмаил, соучредитель iN Club Baku — движения, которое вывело электронную музыку в Азербайджане на новый уровень, поделился своими ожиданиями:

«Мы выступаем в данном проекте с командой Sektoreight by iN. Это – одно из ответвлений iN, которое отличается тем, что продвигает более коммерческую музыку, в отличие от iN клуба, пропагандирующего исключительно некоммерческую клубную музыку в Азербайджане, начиная с 2015 года.

Наш лозунг – развитие города через электронную сцену. Клубная музыка в Баку развивается, она выходит на инновационный уровень, вопреки все еще существующим стереотипам. Мы делаем все для того, чтобы освободить данную субкультуру от всякой ментальной предвзятости», — заявил он.

Активист клубного движения считает, что одним из главных факторов успешного развития электронной музыки заключается в отсутствии стереотипов:

«У нас в клубе очень строгий фейс – контроль. К нам просто не сможет попасть человек, который привык бронировать по телефону «уютный столик для двоих». Таких столиков и «посиделок» у нас попросту нет.

Мы создаем уникальную атмосферу в своих заведениях. Один из примеров: у нас нет раздельных туалетов. Мы – за гендерное равноправие», — рассказывает Натик Исмаил.

Создатели движения гордятся тем, что первыми заговорили со своей аудиторией на родном языке:

«iN пропагандирует азербайджанский язык, разговаривая со своей аудиторией исключительно на азербайджанском и английском языке», — подчеркивает он.

В ближайших планах iN – вторая вечеринка Boiler Room, которая пройдет при поддержке Госагенства по туризму Азербайджана. Натик Исмаил не исключил проведения вечеринки iN и на очередном этапе Ф1 в Баку в июне.

«Мы не из тех, кто хочет покинуть свой город в поисках лучшей жизни. Мы превращаем свой город в место, куда захотят приехать люди с аналогичной целью», — заключил Натик Исмаил.