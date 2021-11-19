Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопросы журналистов перед игрой 14-го тура Ла Лиги против «Эспаньола», которая станет для него дебютной во главе команды.

– Сколько времени вам нужно?

– Я не знаю. Это очень сильно зависит и от меня, и от моего штаба. На этой неделе мы серьезно работали с командой, занимались с игроками индивидуально, а также разговаривали. Но у нас нет времени.

Надеюсь, уже завтра результаты нашей работы будут видны – и с точки зрения тактики, и с точки зрения психологии, и с точки зрения результата.

– Эту команду недооценивают?

– Я не знаю, ведь меня здесь не было. Могу лишь сказать, что мне состав «Барсы» нравится. Мы семья, это настоящая команда. Я очень доволен. Нас будут оценивать по результату. Вот и все, – сказал Хави.

«Барселона» сыграет с «Эспаньолом» завтра. Матч начнется в 00:00 (21 ноября) по бакинскому времени. (sports.ru)