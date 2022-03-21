Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал британскому изданию Daily Mail о развязанной Российской Федерацией войне против Украины.

«Я спал. Мне позвонили по телефону. Это была моя мама. Она… Извини. Это непросто. Уверяю тебя. Она сказала: «Война началась». Мы не могли поверить, что Россия пойдет на такой шаг и начнет войну. Мы были шокированы.

Ты чувствуешь каждую попадающую в землю бомбу, потому что дом дрожит. Вот так выглядит сейчас война. Та стадия, когда россияне окружают город и просто бомбят. Они не останавливаются. Это безжалостно.

Они не дают украинскому народу шанса на гуманитарные коридоры. Моя мама там. Сестра тоже, как и дядя, тетя, кузен. Мои друзья — некоторые на передовой. Они стоят за нашу страну, свободу, выбор, гордость. Мы защищаемся, боремся. Мы должны. У нас нет выбора.

Позиция президента Владимира Зеленского была очень важна. Он мог уехать. Но ясно сказал, что останется и что мы должны защищать нашу страну. Это объединило украинский народ. Он остался с ними, мы не сдадимся.

Когда ты видишь людей на улице, идущих без оружия, чтобы остановить танк — это сильно. Мы будем защищаться до конца. России здесь не рады. Я просто говорю правду. Правильный подход — говорить правду. Мне очень жаль журналистов, которые гибнут. Находящиеся на передовой пытаются рассказать миру правду, а их убивают.

Джордан, мой старший сын, отправился со мной на протесты в Лондоне. Он знает, что происходит. Мне и моей семье тяжело, но знаю, как тяжело людям в Украине, которые постоянно боятся за свою жизнь», — сказал Шевченко. (tsn.ua)