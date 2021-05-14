Создатель Ethereum пожертвовал миллиард долларов фонду по борьбе с COVID-19 в Индии

Самый молодой и известный криптомиллиардер и создатель цифровой валюты Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал более одного млрд долларов фонду India COVID-Crypto Relief на борьбу с коронавирусом в Индии, а также другим благотворительным организациям, сообщает lenta.ru со ссылкой на Forbes.

Бутерин перевел индийскому фонду 1,2 млрд в валюте Shiba Inu. Кроме того, он осуществил транзакцию Ethereum криптовалютой Dogelon Mars на сумму в 336 млн долларов в организацию Methuselah Foundation, которая занимается вопросами продления жизни при помощи регенеративной медицины.

Миллиардер также пожертвовал порядка 441 млн долларов в криптовалюте Akita Inu организации Gitcoin, которая работает с технологиями Ethereum, разработчику искусственного интеллекта Machine Intelligence Research (MIRI), создателю модели новых городов Charter Cities Institute.

После всех транзакций Бутерина, стоимость цифровой валюты, согласно Coinbase, за последние сутки существенно упала: Shiba Inu — на 36%, Dogelon Mars — на 65%.

В.Бутерин родился в 1994 году в Коломне, Россия, в раннем детстве вместе с родителями перебрался в Канаду. В 2011 году он основал журнал Bitcoin Magazine, а в 2015-м — запустил собственную блокчейн-платформу Ethereum. По состоянию на май текущего года 27-летний программист стал самым молодым криптомиллиардером в мире, его доход за последний год вырос в 25 раз.