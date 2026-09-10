Российское Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) в ходе учений весной нынешнего года в Северном Ледовитом океане отрабатывало применение секретного оружия, предназначенного для выведения из строя критически важных подводных кабелей без оставления каких-либо следов. Спецслужбы Норвегии, Великобритании и США обнаружили это и фактически сорвали учения. Это утверждает агентство Reuters со ссылкой на двух западных официальных лиц, имена которых не названы.

В апреле 2026 года Великобритания и Норвегия публично сообщали о раскрытой операции ГУГИ в водах Северной Атлантики, целью которой могли быть подводные кабели или трубопроводы.

Reuters пишет о том же самом эпизоде, однако публикует дополнительные подробности, среди которых место проведения учений (недалеко от норвежского архипелага Шпицберген), испытание нового оружия, а также участие США.

Министерство обороны России не ответило на запрос о комментарии по поводу инцидента. Кремль последовательно отрицает проведение диверсионных операций в странах НАТО или подготовку к какому-либо противостоянию, отмечает Reuters.

По информации агентства, российские военные использовали глубоководные аппараты «для имитации применения сложной и разрушительной технологии», которая предназначена для вывода из строя критически важных подводных кабелей «без оставления следов». Подводные лодки ГУГИ и другие суда у берегов Шпицбергена обнаружили союзники по НАТО.

Утверждается, что в результате совместной операции Великобритании, Норвегии и США российские военные покинули район, не повредив ни одного кабеля. Одновременно с этим официальные лица Великобритании и Норвегии проинформировали Москву о том, что знают о новой технологии. Министр обороны Норвегии Туре Сандвик сказал Reuters, что операция союзников по НАТО дала российским властям «чёткий сигнал о том, что они не могут действовать скрытно». Белый дом не ответил на запрос о комментарии. (svoboda.org)