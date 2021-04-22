Современные многофункциональные производства поддержат рынок труда

Развитие приоритетной для страны отрасли сельского хозяйства находится в ключе структурных экономических преобразований, поскольку рост в этой сфере является важнейшим условием достижения продовольственной безопасности страны. На это указывают существенные подвижки в русле создания современных и многофункциональных производств на территории Гаджигабульского района Азербайджана.

В контексте текущих приоритетов социальной политики государства и перестройки экономики в направлении развития ее реального сектора, недавняя презентация агропарка Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Agro Dair и «Шамахинского агропарка Азерсун» представляет особое значение в плане регионального развития. Ко всему прочему, считает экономист Фуад Ализаде, именно в этой отрасли задействована существенная часть трудовых ресурсов, а значит, прогресс в сфере агропрома имеет огромную социально-экономическую значимость.

В довесок этому, развитие сельского хозяйства в рамках современных многофункциональных производств подстегивает процессы диверсификации экономики от нефти и укрепления экспортных позиций страны, одновременно решая вопросы продовольственной безопасности, улучшения качественных и количественных параметров исходной продукции.

Трудно представить, как иначе могла сложиться экономическая ситуация в стране без многолетней успешной реализации программ социально-экономического развития регионов и многочисленных инфраструктурных проектов, все эти годы поднимавших народное хозяйство и социальное благосостояние наших граждан на качественно новый уровень, заметил Ализаде. Для полноты понимания серьезной роли комплексного подхода к созданию таких хозяйств надо отметить, что в результате мы получаем решение по целому ряду проблем.

«Это и развитие регионов, и решение вопросов занятости населения, при этом решается стратегическая задача в русле диверсификации народного хозяйства в сторону развития реальных отраслей экономики. Не случайно по итогам первого квартала текущего года промышленное производство в неуглеводородных отраслях экономики увеличилось аж на 12%, и это свидетельствует о весьма существенных подвижках к намеченной цели», — заметил эксперт.

Что же касается создания агропромышленных парков, это направление комплексных инициатив высшего политического руководства страны, безусловно, способствует развитию ненефтяной экономики, уверен он:

«Помимо прочего, на сегодняшний день решаются серьезные вопросы, связанные со строительством инфраструктурных проектов. Наряду с этим открытие агропарков является показателем развития регионов Азербайджана, когда стирается разница между городами и селами, что в целом способствует эффективному и рациональному использованию природных ресурсов, а также решению проблемы оттока населения из сельской местности в города, особенно в столицу нашей страны».

По его словам, первый промышленный парк был открыт в Нефтчале еще четыре года назад, однако уже сегодня мы наблюдаем существенные результаты. Похожие кварталы строятся сегодня во многих районах Азербайджана и это создает возможности для равномерного развития регионов. Кроме этого, крупные производства способствуют росту экспортного потенциала страны.

К этому стоит добавить, что за минувшие годы были расширены реформы в агропромышленном комплексе, в стране сформировался сильный класс предпринимателей. По государственной линии выделены льготные миллионные кредиты на финансирование инвестиционных проектов субъектов предпринимательства. В результате всесторонней работы правительства Азербайджан стал одной из немногих стран, обеспечивающих собственную продовольственную безопасность.

Безусловно, развитие любого региона Азербайджана в значительной мере зависит от создания здесь условий для привлечения иностранных экономических агентов, партнеров и инвесторов. Как сказал в беседе с # доктор экономических наук, профессор Муслим Ибрагимов, в этом направлении остается широкое поле для деятельности. Поскольку создание благоприятных условий для деятельности иностранных экономических партнеров сегодня является одним из главных факторов социально-экономического развития регионов.

«Однако характерной чертой местного агропрома остается то обстоятельство, что львиная доля его финансирования пока еще ложится на плечи государственного бюджета, а другая приходится на частных предпринимателей», — отметил профессор.

В целом же специалисты констатируют пока еще слабый интерес инвесторов к нашему агропрому и эту ситуацию планируют развернуть в направлении притока зарубежных капиталовложений тоже. Ведь именно в регионах на сегодняшний день создаются специальные территории, объединяющие производственные и иные предприятия посредством общей инфраструктуры и взаимной производственной кооперации. В структуре агропромышленного комплекса страны появились и развиваются новые производства, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.