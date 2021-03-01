Совпадение? Не думаю!

Раз в году и палка стреляет. С такой же периодичностью нечто логичное публикуют армянские СМИ. Они сейчас играют особо важную роль в борьбе за умонастроения сограждан, разделенных на два жестко противостоящих друг другу лагеря. И наблюдать за этим противостоянием со стороны весьма занимательно. В том числе и потому, что в спорах между ними рождается истина.

“Восстановление армянской армии по российским каналам”: мы не извлекли уроков из двух войн?» — под таким названием вышла статья в издании «Лрагир». Ее авторы, невиданное для них дело, задаются резонным и лежащим на поверхности вопросом — почему глава Генштаба Армении Оник Абрамян и другие лояльные ему офицеры ГШ РА взбунтовались после того, как разгорелся скандал, вызванный заявлениями премьер-министра РА Никола Пашиняна касательно российских «Искандеров»?

«Почему не в дни войны или сразу после трехстороннего заявления, когда, согласно спасителям из 17-и и военным, Никол Пашинян отдавал безосновательные, предательские приказы, вел страну к поражению и прочее? Кому-кому, а военным должно было быть об этом известно», — продолжает удивлять резонность выводов обычно шокирующее алогизмом издание. Более того, оно сообщает и интересные подробности внутриполитического противостояния в РА. Оказывается, непрекращающийся пиар против Армении, в том числе, устами пропагандистов с армянскими фамилиями аффилированных со спецслужбами телеграм-каналов и базирующихся в Армении русско-армянских СМИ выдает с потрохами тревогу Москвы. Откуда поступает щедрая материальная и пропагандистская подпитка.

«Москва пригрозила новой войной, если Армения попытается изменить безопасностью и оборонную политику. Это действительно вопрос жизни и смерти для русских (вот вам и «совпадение интересов русских и армян»). Если происходит «восстановление нашей армии по российским каналам» и игнорируется возможность военного сотрудничества с НАТО и другими странами, то это значит лишение возможности технологической модернизации, на фоне постоянного технологического роста турецкой армии», — резюмирует «Лрагир».

В том же духе написана и статья под названием «Никол был прав, нам поставляют хлам» на ресурсе «Арменианрепорт». «Вы посмотрите, как они задергались, как стали шипеть и возмущаться! Оказывается, достаточно для этого было всего лишь поставить под сомнение качество их оружия. Что и сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ресурсу 1in.am «, — указывает данное издание.

После чего посыпались и иные обвинения. Начиная от утверждения, что «Россия поставила нам в огромном количестве настоящий оружейный хлам», и до фразы про то, что президент России Владимир Путин «жаждал поражения Армении, дабы сделать Пашиняна зависимым от себя». На том же сайте, но несколькими днями ранее, вышла статья под названием «О важности НАТО для мира и Армении «. Автор которой сетует , что Армения находится в почти полной зависимости от России. Он напоминает, что все важнейшие отрасли экономики, все прибыльное и важное — в руках РФ . Он возмущается тем, что РФ лишила Армению настоящего и будущего. Автор утверждает, что Россия заставила Армению войти в ТС, ЕАЭС и ОДКБ. При этом, сетует он, никакой защиты от ОДКБ мы не увидели. «Именно поэтому мы мечтаем о том, как рухнет этот колосс на глиняных ногах, как погрузится в пучину хаоса империя зла. И тогда мы совершим свой исторический прорыв в цивилизованный мир, в мир демократии, благоденствия. В мир честных правил игры, в мир НАТО, который будет гарантией от любых поползновений России после Путина», — указано в статье на сайте «Арменианрепорт».

Все это видят в России. И потому, по справедливому замечанию «Лрагир», именно оттуда идет координация бунта против Никола Пашиняна. Об этом свидетельствует и то, что громче всех с призывами «свергнуть Никола» выступают глава САР Ара Абрамян, медиа-провокатор Арам Габриэлянов и «политолог» Семен Багдасаров. Последний сделал просто «уникальное» заявление. Возмутившись упреками премьер-министра Армении о ракетных комплексах «Искандер», он назвал заявление Пашиняна «спланированной работой по дискредитации российского оружия». «Величайший позор армянского народа заключается в том, что «главный чиновник Армении» является агентом турецкой разведки и делает всё возможное для разрушения государства и вековой армяно-российской дружбы. Чаша терпения армянского народа переполнена!», — верещит Багдасаров, сидя в Москве.

А Габриэлянов и вовсе перешел к угрозам террористического толка. «Беда Никола в том, что только в России живет два миллиона армян. А сколько тут Тейлерянов. Думаю, на Никола и его клику, хватит», — написал он в соцсети. И тут стоит напомнить, что Согомон Тейлерян — это героизированный в РА террорист. Который 15 марта 1921 года в берлинском районе Шарлоттенбург, на глазах множества свидетелей застрелил из пистолета бывшего великого визиря Османской империи Талаата-пашу. По хорошему, российские правоохранительные органы должны были бы задержать Габриэлянова за публикации, содержащие призывы к насилию и терактам. Но этого не произойдет. Потому, что «Лрагир» и иные армянские издания правы, связывая бунт генералов ГШ РА с заявлениями Пашиняна о российских «Искандерах».