В воскресенье, 18 июля, проходит совместная пресс-конференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Как сообщает Trend, пресс-конференция транслируется в официальных аккаунтах Президента Ильхама Алиева в Facebook и YouTube.

Завершение проекта «Южного газового коридора» стало исторически важным событием, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции.

Объем экспорта природного газа на европейский рынок будет расти, заявил Президент.