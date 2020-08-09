Советник Зеленского назвал необходимую для восстановления Донбасса сумму

На восстановление Донбасса необходимо около 10 миллиардов долларов, заявил в эфире радиостанции «Донбасс.Реалии» советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Успенко. Его слова приводит «Интефакс- Украина».

Он уточнил, что названная сумма составляет 5-7 процентов ВВП Украины. По мнению Устенко, для восстановления неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в случае их реинтеграции нужно создать фонд, в котором будут, в том числе донорские средства.

Ранее в августе украинское издание «Апостроф» cообщило, что пока Киев не может закончить конфликт на востоке страны и мирно вернуть неподконтрольные Донецкую и Луганскую народные республики, у жителей Донбасса все больше рисуется образ врага в лице Украины. Автор материала считает, что сейчас между Киевом и Донбассом опускается «железный занавес».

Конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставление региону особого статуса (lenta.ru)