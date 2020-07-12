Советник Трампа обсудит с союзниками в Париже внешнюю политику России и Китая

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен 13 июня посетит Париж, чтобы обсудить с европейскими союзниками ряд внешнеполитических проблем, в том числе действия РФ и КНР на международной арене, передает «Интерфакс» слова представителя Белого дома Джона Уллиота.

«Посол О’Брайен с нетерпением ожидает проведения углубленных встреч в Париже на этой неделе со своими коллегами из Франции, Великобритании, Германии и Италии для решения целого ряда проблем национальной безопасности, включая Китай, 5G, Россию, Афганистан, Ближний Восток/Северную Африку и коронавирус», — сказал Уллиот.

В частности, в центре повестки на переговорах станет вопрос отказа Европы от закупок телекоммуникационного оборудования компании Huawei, а также частичного вывода войск НАТО с территории Германии.