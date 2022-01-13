Старший помощник президентов США Джона Кеннеди и Ричарда Никсона Харальд Мальмгрен рассказал о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в 1992 году. Его воспоминания опубликовал британский портал Unherd.

В обнародованном тексте сказано, что Мальмгрен назвал Путина более умным политиком из всех, с кем он встречался в Вашингтоне и других столицах мира.

Специалист считает, что Путин пришел к власти именно в тот момент, когда РФ «остро нуждалась в сильном лидере».

Также он отметил, что Путин при встрече несколько раз признавался, что восхищается Петром Великим. Мальмгрен заявил, что хоть и не был гостем в Кремле с 1988 года, но ему рассказывали, что глава России повесил портреты Петра Великого в нескольких конференц-залах.

Еще он высказал мнение, что в этом политике «есть нечто такое, чего не видно на первый взгляд». По его словам, президент США Джо Байден, НАТО и Украина неправильно понимают российского лидера.

Кроме того, аналитик полагает, что Путин использует собственную тактику на переговорах. Диалог успешен лишь в том случае, если оппоненты пойдут на сделку «дешевле» любой другой альтернативы. Он указал, что нынешний «украинский тупик» напоминает ему схожую ситуацию.

Помощник Кеннеди также выразил уверенность, что РФ никогда не будет воевать с Украиной. Он добавил, что у двух сторон отсутствует выбор, «кроме как договориться». (Газета.ру)