Советник Байдена: отношения России и США будут сложными

Отношения России и США при новом американском президенте Джо Байдене будут сложными. Об этом заявил советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА «Новости».

Салливан назвал подход Байдена к отношениям с Россией «лишенным иллюзий, жестко продуманным и практичным».

«Они (отношения РФ и США) будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям», — сказал советник.

По его словам, Вашингтон имеет несколько обвинений против Москвы: хакерские атаки, ситуация с Алексеем Навальным, вмешательство в выборы и предполагаемые награды за американских солдат в Афганистане.

| 2021-01-29T22:01:55+04:00 29 января 2021, 23:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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