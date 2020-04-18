Совет Прессы нарушает собственный устав?

16 апреля 2020 года МВД и Генеральная прокуратура распространили совместное сообщение о том, что председатель муниципалитета бакинского поселка Бинагади Нияз Нифтиев и завотделом той же структуры Сахиб Абышев задержаны за продажу 431-го поддельного документа.

Установлено, что с 31 марта по 14 апреля указанные лица занимались продажей гражданам справок, позволяющих беспрепятственно передвигаться при карантинном режиме.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 320.1 (подделка документов, штампов и бланков) и 139-1.1 (нарушение карантинного режима при эпидемии) УК. День спустя пресс-служба МВД сообщила, что Наримановский районный суд принял решение, согласно которому Нияз Нифтиев взят под контроль полиции и освобожден из-под ареста.

В отношении же начальника отдела муниципальных доходов и местных налогов Сахиба Абышева применена мера пресечения в виде ареста на три месяца.

Мы не будем в данной статье рассуждать о степени виновности задержанных лиц – это прерогатива суда. Нас интересует другое: задержание одного из фигурантов дела – Нияза Нифтиева -актуализировало другой вопрос. Речь идет о деятельности Совета Прессы.

Дело в том, что Нияз Нифтиев являлся редактором агентства «Azadinform», а также членом правления Совета Прессы. Согласно уставу организации, правление Совета должно состоять из 11 журналистов, 7 представителей общественности и 5 представителей интернет ресурсов. Не является ли включение председателя муниципалитета Нияза Нифтиева в состав правления Совета прессы нарушением устава этой организации? С этим вопросом мы обратились к председателю Объединения Журналистов Азербайджана «Йени несил» Арифу Алиеву.

«Согласно уставу Совета прессы, в состав правления этой саморегулирующей организации могут входить лишь представители СМИ и общественности. А муниципалитет является органом управления и, следовательно, нахождение его председателя в составе правления является нарушением устава. После избрания председателем муниципалитета, он должен был быть выведен из состава правления.

Но что говорить о членах правления, если руководителем органа самоуправления СМИ долгое время был член высшего государственного органа? Это противоречит как уставу организации, так и международным стандартам в данной сфере», — сказал Ариф Алиев.

Член правления Совета Прессы Азер Хасрет не считает, что членство председателя бинагадинского поселкового муниципалитета в составе правления организации является нарушением устава. «В уставе Совета прессы ничего не говорится о том, что председатель муниципалитета не может быть избран в правление Совета Прессы. Хочу отметить, что членом правления Нияз Нифтиев стал до избрания председателем бинагадинского муниципалитета», — заявил # Азер Хасрет.

По мнению юриста, эксперта по правам медиа Алескера Мамедли, после избрания председателем бинагадинского муниципалитета Нияз Нифтиев должен был выйти из состава правления. «Потому, что его нахождение в составе правления является нарушением устава Совета Прессы», — считает юрист.

P.S. Одним из основных направлений деятельности Совета прессы является рассмотрение жалоб на нарушения представителями СМИ кодекса профессиональной этики журналистов. Как члены организации, которые сами не соблюдают собственный устав, могут что-то требовать от других?