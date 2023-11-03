Утвержден устав Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении устава Национальной академии наук Азербайджана, принятом на общем собрании Национальной Академии Наук Азербайджана.

Определены направления деятельности Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Согласно утвержденному уставу академии, направления деятельности учреждения следующие:

— Участие в формировании и реализации государственной политики в области науки;

— Организация и проведение выборов действительных, корреспондентских, иностранных и почетных членов академии;

-Обеспечение организации и развития проводимых научных исследований в соответствии с национальными приоритетами и стратегией развития социально-экономического развития Азербайджанской Республики;

— Обеспечение среды формирования и сохранения научного потенциала;

— Участвовать в разработке и внедрении механизмов, способствующих научным инновациям и развитию науки;

-Осуществлять научно-методическую и научно-организационную работу в научных учреждениях, входящих в его структуру.

— Согласно уставу, основной целью деятельности академии является служить экономическому, социальному, культурному и инновационному развитию Азербайджана путем получения новых знаний о природе, обществе и человеке.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.