Совет обороны Ливана объявил Бейрут районом стихийного бедствия

Столица Ливана объявлена районом стихийного бедствия после мощного взрыва в морском порту Бейрута.

Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Высшего Совета обороны Ливана, которое прошло под председательством президента республики Мишеля Ауна.

Напомним, что жертвами крупного взрыва в Бейруте стали уже более 70 человек, ранены более 3700.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.