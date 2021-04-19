Совет ЕС заявил о расширении санкций против Мьянмы

ЕС в понедельник расширил санкции против Мьянмы за подавление акций протеста после военного переворота в этой стране, в санкционный список добавлены 10 фигурантов и две организации, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
Сообщается, что в числе добавленных в санкционный список физлиц значатся в основном высшие чиновники руководящего в настоящее время Государственного административного совета Мьянмы. Кроме того, под ограничительные меры попали также две организации: Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) и Myanmar Economic Corporation (MEC), которые в ЕС считают причастными к поддержке «военной хунты».
Главы МИД стран Евросоюза 22 марта утвердили введение санкций в отношении 11 физлиц, причастных к военному перевороту и преследованиям протестующих в Мьянме, включая главнокомандующего Мин Аунг Хлаинга и заместителя главнокомандующего Со Вина. Еще одним фигурантом тогда стал новый глава избирательной комиссии. Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.(РИА Новости)