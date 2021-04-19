Совет ЕС заявил о расширении санкций против Мьянмы

ЕС в понедельник расширил санкции против Мьянмы за подавление акций протеста после военного переворота в этой стране, в санкционный список добавлены 10 фигурантов и две организации, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

Сообщается, что в числе добавленных в санкционный список физлиц значатся в основном высшие чиновники руководящего в настоящее время Государственного административного совета Мьянмы. Кроме того, под ограничительные меры попали также две организации: Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) и Myanmar Economic Corporation (MEC), которые в ЕС считают причастными к поддержке «военной хунты».