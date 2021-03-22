Совет ЕС утвердил санкции против 11 человек, в том числе из России и Китая

Министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Черный список утвержден. В него входят 11 человек, включая граждан России, Китая и Ливии», — сказал он.

По словам дипломата, имена людей, против которых введены санкции, будут в ближайшее время опубликованы в Официальном журнале ЕС. Всем им будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их банковские счета в странах ЕС будут заморожены.