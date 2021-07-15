С 1 июня по 14 июля текущего года Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана изъяла из незаконного оборота 239 кг 158 г наркотических средств, 920 единиц наркотических веществ и еще 150 — сильнодействующих лекарственных препаратов.

Об этом говорится в сообщении ГПС.

В июне на приграничных территориях Агстафинского, Газахского, Губадлинского, Ярдымлинского и Хачмазского районов было обнаружено и уничтожено 36 125 кустов дикорастущих наркотикосодержащих растений общим весом 9 т 511 кг.

Сотрудниками пограничного контроля Госпогранслужбы были задержаны 278 человек, находившихся в розыске. Установлено, что у 33 из них подделаны документы, а у 12 — паспорта, срок действия которых истек.

Кроме того, через госграницу не пропустили 442 человека с ограничением на выезд и 16 — на въезд в страну.