27 июля при обезвреживании противопехотной мины на территории освобожденного от оккупации Джабраильского района сотрудник ANAMA Насиров Бахруз Тапдыг оглу (1979 г.р.) подорвался мине.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Отмечено, что Насиров Бахруз Тапдыг оглу отделался легкими телесными повреждениями благодаря специальной защитной одежде и шлему, которые были на нем во время подрыва на мине, и после проведения предварительного медицинского осмотра он был выписан домой.