В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) рассказали о состоянии сотрудника ANAMA, подорвавшегося на мине в Джебраиле.

Как сообщает TƏBİB, 6 апреля в результате взрыва в селе Мехдили Джебраильского района пострадал мужчина (1991 г.р.).

Пострадавший был госпитализирован в Физулинскую районную центральную больницу, у него была ампутирована левая нога.

В сообщении отмечается, что после оказания необходимой медицинской помощи пациент был эвакуирован в частное медицинское учреждение в городе Баку.