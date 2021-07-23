По данным CNN, одно из таких нападений было совершено в мае на гражданина Афганистана Сохаила Пардиса, который в течение 16 месяцев работал переводчиком для вооруженных сил США. Талибы остановили его автомобиль по дороге из Кабула в провинцию Хост, однако Пардис нажал на педаль газа и попытался скрыться. После этого инцидента его больше не видели живым. По словам местных жителей, которые стали свидетелями произошедшего, талибы обстреляли автомобиль афганца, а затем вытащили его наружу и обезглавили. Как заявил его друг и коллега Абдула Аюби, ранее Пардис говорил, что ему поступали угрозы от «Талибана*». Аюби добавил, что его друг хотел покинуть Афганистан, но не отвечал требованиям на получение специальной визы из-за увольнения.