За четыре дня массовых беспорядков во Франции были разграблены сотни табачных лавок и продуктовых магазинов. Об этом сообщил министр экономики страны Брюно Ле Мэр на пресс-конференции, которая доступна в его аккаунте в Facebook.

«Еще слишком рано подсчитывать ущерб, но по меньшей мере 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов были разграблены», — заявил глава Минэкономики, добавив, что нападению также подверглись торговые центры. Многие торговые точки были сожжены.

По словам Ле Мэра, пострадавшим от насилия продавцам предоставят отсрочку по уплате налогов. Летняя распродажа может быть продлена на неделю.