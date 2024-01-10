Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось.

Как передает #, об этом в интервью Первому каналу страны заявил Зураб Чхаидзе, медицинский директор клиники «Vivamedi», где проходит курс лечения отбывающий наказание в тюрьме экс-президент.

«Состояние пациента стабильное. Могу сказать, что его состояние улучшается. Гемодинамические показатели, а также параметры дыхания стабильны. Реального ухудшения нет», — сказал врач.

Чхаидзе добавил, что питание экс-президента улучшилось, однако он еще не достиг рекомендованного диетологами состояния.

Отметим, что, сославшись на состояние здоровья, Михаил Саакашвили отказался от участия в судебном заседании по «делу пиджаков», который состоится сегодня в Тбилисском городском суде. В рамках дела экс-президент Саакашвили обвиняется в хищении государственных средств на крупную сумму.