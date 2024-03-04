Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной посылке французского контингента в Украину вызвало такие большие круги по воде мировой политики, что они не скоро улягутся.

Сейчас важно как содержание заявления, так и обстоятельства ему сопутствующие и его вызвавшие. Здесь мы имеем очень тугой узел причин и следствий как внутренней ситуации в ведущих западных странах, так и все более явную борьбу за лидерство в Европе при возможном снижении роли США как ведущей силы НАТО и вообще западного демократического сообщества.

Возникает вполне понятный вопрос о том, какая страна, если хотите лидер, заполнит возникший стратегический вакуум в случае победы Трампа на президентских выборах в ноябре и ухода США на периферию политики не только в Европе, но также на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сама по себе тема очень обширная, но мы для наших целей ограничимся последними, но очень показательными событиями.

Во вторую годовщину вторжения России в Украину в Киев приехали руководители ряда европейских государств. Не только для того, чтобы выразить солидарность и заявить о поддержке, а и для того, чтобы с президентом Владимиром Зеленским обсудить вопросы и проблемы поставок столь необходимого оружия и боеприпасов.

Очевидной звездой на этих встречах была премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Отметим, что она возглавляет список правых партий на выборах в европейский парламент, которые состоятся в июне.

Она же председательствовала на встрече G7 по результатам которой было заявлено, что ведущие государства мира будут и дальше не просто помогать Украине, но и расширять эту помощь как оружием, боеприпасами, другим военным оборудованием, так экономически и финансами. Кроме того, было ясно заявлено, что никакого разблокирования российских активов не будет, а в ближайшее время ожидается введение механизма передачи Украине процентов от хранения российских активов.

Отметим, что в Киев президент Макрон вместе с другими не приехал, его визит в украинскую столицу ожидается в середине марта. Во встрече G7 он тоже участия не принимал, так как в этот день был занят посещением сельскохозяйственной выставки.

Зато после саммита G7 французский президент созывает в Париже в Елисейском дворце встречу более 20 государств практически по той же теме — поддержка Украины и расширение европейского производства оружия и боеприпасов.

Накануне этой встречи французские журналисты спрашивали у советников Макрона почему встреча будет в Париже, а не в Берлине, ведь после США больше всего оружия Украине поставляет Германия. Ответ был очень ясным: потому что французское оружие более новое и качественное. Канцлеру Германии Олафу Шольцу такой ответ явно не понравился, но по всему видно, что это была заготовка советников французского президента. И опять, что важно, премьер Италии Мелони в парижской встрече не участвовала, более того, на ней вообще не было итальянских представителей.

Встреча в Париже была закрытой, достоверно не известно, какие вопросы в деталях на ней обсуждались и какие решения приняты. Тем не менее, именно после нее Макрон выступил со своими сенсационными заявлениями. И на их фоне померкли результаты, достигнутые Мелони в Киеве и на встрече G7. Не в последнюю очередь это было одной из целей Макрона.

Мы являемся очевидцами существенной перегруппировки среди лидеров ЕС и в какой-то мере НАТО, хотя там ситуация пока менее очевидная.

Довольно долго ведущей в Европе была ось или если хотите треугольник Франция-Германия-Великобритания. После брекзита Лондон из этой оси выбыл, и его место стало вакантным. Вопрос в том, кто займет его место — Италия или Польша. Судя по активности Мелони в Риме считают, что именно они будут вместо Лондона. В Варшаве с этим не согласны, но от того, кто и как разыграет эту важную политическую партию зависит конфигурация среди ведущих стран, но и удельный вес так называемой старой и новой Европы. И вопрос Украины здесь играет важнейшую роль.

Сначала заявление Макрона воспринималось как фигура речи, как не очень удачная эскапада. Тем более, что сразу после такого высказывания последовал хор тех, кто категорически отрицал возможность послать свои войска в Украину.

И, конечно, французская оппозиция на всех углах кричала, что невозможно, чтобы солдаты республики оказались в Украине. В полемике с лидером пророссийских правых Марин Ле Пен премьер-министр Габриэль Атталь сказал, что французских войск в Украине нет, а российские войска во Франции есть и это ваши войска, мадам Ле Пен.

Однако Макрон не только не смягчил свое заявление, но в последующем он, премьер-министр Габриэль Атталь, министр иностранных дел Стефан Сежурне продолжили развитие темы.

Отметим, что французский президент сказал не только о посылке войск, но также о том, что другие страны должны больше помогать Украине. Это замечание в адрес Шольца, который упрекал своих коллег, что Германия больше всех помогает Киеву. Макрон ясно дал понять, что нужно еще больше.

Не упоминая так называемые московские красные линии, французский лидер дал понять, что они ничего не значат. Более того, по словам Макрона, за последние два года то, что на первый взгляд считалось невозможным, спустя некоторое время реализовывалось на практике. Речь идет о поставках в Украину тяжелой бронетехники, артиллерии, самолетов и крылатых ракет. Таким образом, спустя время военные НАТО могут быть официально переброшены в Украину.

Выступая перед французским сенатом премьер-министр Габриэль Атталь прояснил заявление Макрона. «Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой «земля-воздух» или защитой ряда границ». Позже Атталь заявил, что официальный Париж может отправить своих военных в Украину, в частности, для патрулирования границ и обучения украинских военнослужащих. Он также сообщил, что уже принято решение «пойти дальше в плане поставок вооружений» Киеву.

Слова Атталя прокомментировал российский блогер Эль Мюрид. «Если французская армия возьмет под контроль, к примеру, северную границу Украины, то прямого участия в боевых действиях она принимать не будет, но высвободит немалую часть Вооруженных сил Украины. При этом угроза удара с севера будет означать прорыв через французских военных, что, в общем-то, сделает Францию участником конфликта, но не инициатором».

Несмотря на то, что некоторые страны категорически отказались посылать свои контингенты в Украину, другие члены НАТО высказались не столь категорически. Характерно заявление министра обороны Канады Билла Блэра. В интервью газете Toronto Star он допустил возможность того, что канадские инструкторы могут вернуться в Украину для тренировок украинских солдат при определенных условиях, но это «должно быть сделано достаточно осторожно и ограниченно».

Со своей стороны, министр обороны Швеции Пол Юнсон не отверг идею размещения войск королевства в Украине, но отметил, что сейчас в этом нет необходимости. Напомним слова Макрона, приведенные выше, что на первый взгляд считалось невозможным, спустя некоторое время реализовывалось на практике.

Заявление Макрона вызвало в Москве просто истерику. Оно последовало накануне выступления Путина перед Федеральным Собранием. Можно предположить, что буквально всю ночь напролет соответствующим лицам пришлось его полностью переписать, так как не ответить российский президент просто не мог. Однако все свелось к угрозам применить ядерное оружие. Только никого это не испугало, те времена прошли безвозвратно.

Ему бы напомнили, что Франция в отличие от Италии и Германии тоже ядерная страна и имеет на вооружении все необходимые средства сдерживания. Зарвавшийся Путин может получить весьма сокрушительный ответ, если вздумает и дальше размахивать ядерной дубинкой.

Сам факт возможного размещения, например, французских войск в Украине ставит Россию в position of strategic uncertainty or ambiguity — позицию стратегической неопределенности или двойственности.

В самом деле. Появление пусть и в украинском тылу французских и других войск резко снижают порог их боевого участия. При этом даже случайное нападение на них может привести к существенной дальнейшей эскалации с применением всех сил и средств французской армии. Они, отметим, достаточно велики и российским войскам явно не поздоровится.

Так будут такие войска в Украине или нет. Если будут, то когда, если нет, то чем их заменят. Вообще такая интернационализация войны явно не входит в планы российского командования и политического руководства. Уже сам факт такой возможности принципиально меняет ситуацию не только в военной, но и в политической плоскости.

Как планировать, например, нападение на страны Балтии и захват коридора в Сувалках, если на северной границе Украины и фактически в российском тылу окажутся французские и другие войска вблизи Минска, Смоленска или Курска. Тогда 400 км до Москвы для французских ракет SCALP EG преодолеть проще простого.

Подведем промежуточные итоги.

Во-первых, президент Макрон хочет возглавить Европу. Сначала в помощи Украине, а потом закрепить французское лидерство. В треугольнике Франция-Германия-Италия или Польша Париж, по его мнению, должен стать самым большим углом. Ради такого он готов при некоторых условиях направить французский контингент в Украину.

Во-вторых, при возможных столь решительных действиях существенно снижается зависимость обороны Европы от политических процессов в США. Тем самым нивелируются московские надежды договориться с Трампом после его победы на выборах и заставить Украину капитулировать. Оказывается, что некоторые европейские союзники Киева готовы своими войсками его поддержать и тем самым сократить возможности России.

В-третьих, находиться в состоянии стратегической неопределенности, куда загоняют Россию, долго не получится. Москва такого состояния просто не выдержит по всем параметрам — военным, экономическим и особенно финансовым.

В Кремле все сразу поняли и оценили. Отсюда истерические заявления и угрозы. Только двойственность его положения это никак не уменьшает.