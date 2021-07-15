Армянский тюрколог, декан факультета востоковедения Ереванского госуниверситета Рубен Мелконян сделал на днях несколько примечательных заявлений. Говоря о роли Турции, он отметил, что эта страна уже в нашем регионе. По его словам, это для Армении вопрос быть или не быть, для России – серьезнейшая проблема, поскольку означает слабость РФ. «Теперь уже видим, что Турция имеет военное присутствие в Шуши, завтра будет консульство и т.д. Следовательно, тут скорее отступающие позиции России», — сказал Мелконян, передает Panorama.am.

По его словам, очень трудно противостоять гиперактивности Турции в этом регионе, для этого надо идти на уступки, а это, наиболее вероятно, территории Армении и ее интересы.

«Однозначно, если способные силы смогли бы прийти к власти, я не говорю, что были бы существенные изменения, но хотя бы малое изменение могло быть, поскольку стояла задача изменения, трансформирования имеющихся ресурсов».

«Наша самая важная структура – Министерство иностранных дел – обезглавлена, у нас нет министра, замминистров, никто не хочет стать министром, поскольку не хочет участвовать в подписании тех вероятных договоров, которые будут нам предъявлены Азербайджаном и Турцией.

Это еще раз доказывает, что Армения идет от капитуляции де факто к капитуляции де юре и как государственность идет по пути потери государственности в прямом смысле этого слова», — сказал Рубен Мелконян.

Насколько оправдан тот глубокий пессимизм, которым проникнуты слова армянского тюрколога? Почему он так верит в то, что Армению ждет какая-то капитуляция? Видимо, под этим он подразумевает признание Ереваном территориальной целостности Азербайджана. Но разве есть какой-то другой путь, чтобы покончить с враждой? Получается, даже представитель научной элиты не видит эту ситуацию как выход из тупика. Что же делать с такими настроениями?

Своим мнением по этому поводу поделился с # политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов:

— Бредовые идеи, которые озвучивает декан Ереванского госуниверситета – это отражение мнения научного сообщества Армении, которое и завело эту страну в глубокий тупик.

Не сложно представить себе степень тюркофобии, которая царит на факультете этого университета, и которая внедряется в умы и сознание молодых людей, обучающихся в этом университете.

Азербайджан, к примеру, никогда не реагировал болезненно на присутствие российского военного компонента на территории Армении. Это и военная база в Гюмри, это и охрана границ российскими пограничниками. Мы не делаем из этого трагедии. Мы строим с этой страной, Россией, отношения стратегического партнерства.

И, кстати, Мелконян, видимо, забыл о тех претензиях, которые Армения предъявляет соседним государствам. Территориальные претензии к этим странам записаны в законодательных актах страны и в программных документах многих политических партий, часть из которых сегодня избрана в парламент.

Не отказалась Армения и от планов расширения границ от моря до моря, и создания «Великой Армении». Мы это неоднократно подчеркивали и напоминали об этом армянской стороне.

Если говорить о Турции, сегодня это фактор безопасности и стабильности в нашем регионе, и ее присутствие, открытие ее представительств, консульских учреждений как раз способствует укреплению этой стабильности.

Живя же такими идеями как у Мелконяна, и внедряя их в сознание молодого поколения, эти так называемые научные деятели загоняют Армению в еще более далекий тупик, из которого просто нет никакого выхода. И до тех пор, пока не наступит трезвомыслие, у Армении не будет никакого развития и мирных взаимоотношений со своими соседями.