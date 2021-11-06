После встречи лидеров России и CША Владимира Путина и Джо Байдена страны начали вести конструктивный диалог по стратегической стабильности, чего не было при бывшем американском президенте Дональде Трампе. Об этом в субботу, 6 ноября, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, при администрации Трампа также проводились встречи, однако предметные дискуссии не наблюдались.

«Вы же наблюдаете, как развивается российско-американский диалог по стратегической стабильности. После длительного перерыва в предметных дискуссиях в рамках этого диалога…, после встречи президентов начался действительно предметный, конструктивный обмен мнениями», — рассказал журналистам Белоусов.

4 ноября руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс указал на то, что

диалог между США и Россией, касающийся стратегической стабильности, к настоящему времени был конструктивным и полезным.