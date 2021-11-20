Странно, но мы слышим уже о втором случае сомнительных высказываний по поводу Крыма из уст восточноевропейских политиков. Недавно был дипломатический инцидент из-за высказывания главы МИД Беларуси Владимира Макея, теперь вот отличился президент Болгарии.

Кандидаты в президенты Болгарии – действующий президент Румен Радев и поддержанный правоцентристской партией ГЕРБ Анастас Герджиков – на дебатах перед вторым туром выборов, который пройдёт в воскресенье, поспорили о политике по отношению к России. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свобода.

Спор начался с вопроса о принадлежности Крыма. Герджиков назвал аннексированный Россией полуостров территорией Украины. Радев же ответил: «На данный момент он российский, какой же ещё?»

Подобные формулировки о Крыме – без признания аннексии де-юре, но фактически с признанием полуострова российским де-факто – ранее использовал и ряд других европейских политиков, считающихся пророссийскими.

Говоря о санкциях в отношении России, Радев высказал мнение, что они неэффективны. По мнению Герджикова, санкции нельзя отменять до тех пор, пока Россия не откажется от нарушений прав человека и «гибридных войн». Он обвинил Россию в том, что она относится к Болгарии как к Беларуси, фактически считая её «наполовину российской». «Так не может продолжаться», – заявил кандидат. Радев не стал отрицать, что угрозы со стороны России существуют. В частности, он упомянул об отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году – он предположительно был отравлен «Новичком» сотрудниками российской военной разведки (Россия это отрицает).

Как сообщает Болгарская служба РС, в целом дебаты прошли в тоне взаимного уважения. По ряду вопросов кандидаты демонстрировали согласие.

Радев, поддержанный рядом левых и центристских партий, считается фаворитом выборов. В первом туре в прошлое воскресенье он набрал почти 50 процентов голосов, его оппонент – 22 процента. Румен Радев имеет репутацию если не прямо прокремлёвского, то, во всяком случае, стремящегося избегать конфронтации с Москвой политика. Болгария, однако, является парламентской республикой, и внешнюю политику страны определяет главным образом правительство, а не президент.

Из-за этих слов болгарского лидера посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева вызывали в МИД Украины. Как отмечается на сайте ведомства, дипломата уведомили о недопустимости подобных высказываний президента Болгарии.

«Слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевым его вчерашнего заявления», — объявили в МИД Украины.

В ответ Коджабашев заверил украинскую сторону в неизменной позиции Болгарии в отношении поддержки территориальной целостности Украины, а также напомнил об участии Софии в «Крымской платформе» — саммите, организованном Киевом для поиска способа по «возвращению» Крыма.

И всё-таки, можно ли считать случайным, что Радев решил повторить тезис белорусского политика о том, что «по факту» Крым принадлежит России? Зачем вообще говорить об этом, если всему миру прекрасно известно, что полуостров до сих пор находится под оккупацией? Это уже смахивает на какую-то целенаправленную кампанию, координируемую из Москвы, — как бы исподволь настраивать общественное мнение в славянских странах, воздействовать на сознание масс путем таких, вроде бы невинных, высказываний известных в своих странах политиков. То есть, еще один из методов гибридной войны.

На эти вопросы # ответили украинские эксперты.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина»:

— В целом РФ платит за такие «оговорки» другим государствам списанием части долгов, кредитами, непубличной поддержкой, деньгами и другими методами. Этот кейс довольно показателен как образец стратегической коррупции РФ в европейской политике, однако, к счастью, есть и другие принципы, и РФ пока удается влиять далеко не на всех.

В конечном итоге РФ в свое время организовала целую кампанию по признанию независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, за что Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру получали политическую поддержку и экономические ресурсы. История с Крымом во многом похожа на это: РФ пытается купить легитимность оккупации где это возможно, но это совсем не говорит о том, что у Запада нет консолидированной позиции по оккупации полуострова.

Евген Магда, директор Института мировой политики:

— Я думаю, что ситуация в Болгарии во время президентских выборов на самом деле немножко глубже, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, за последний год из страны было неоднократно выслано несколько представителей российских спецслужб, которые работали под дипломатической крышей. И здесь есть фактор известного российского влияния, по крайней мере, стереотипного восприятия российского влияния в Болгарии, которое во времена Советского Союза было гораздо больше, а сейчас все-таки стало несколько меньше.

Президент Радев позиционирует себя как действительно умеренно пророссийского политика, и поэтому я думаю, что его «крымское» заявление – это продуманный ход. Это ход, который позволит получить большинство на президентских выборах, но при этом не поменяет в целом политический расклад в Болгарии, которая остается страной НАТО и ЕС, и которая не является базовой для РФ страной по своему влиянию по причине, о которой я сказал выше. Но Радеву важно сохранить свой пост, поэтому он и сделал такое заявление. Я думаю, оно будет дезавуировано по дипломатическим каналам после завершения президентской кампании.