Состоялся телефонный разговор президента Ильхама Алиева с президентом Казахстана

Президент Ильхам Алиев проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о событиях, произошедших в последние дни на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает пресс-служба, президент Ильхам Алиев 17 мая в телефонном разговоре с президентом Казахстана К.Жомартом Токаевым сказал, что в настоящее время идет процесс уточнения границы, и армянская сторона демонстрирует неадекватную реакцию. Обращение Армении в связи с этим в Организацию Договора коллективной безопасности — не что иное, как попытка интернационализации вопроса, и это абсолютно необоснованно, каких-либо столкновений на границе не произошло, ситуация стабильная, переговоры продолжаются.