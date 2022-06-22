Сегодня, 22 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также по вопросам сотрудничества в рамках многосторонних площадок.