4 ноября в Баку было проведено 10-е заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Как передает АПА, об этом сообщили в Кабмине.

В заседании под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Фуата Октая приняли участие руководители соответствующих госструктур двух стран.

А.Асадов отметил, что в этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических связей между Азербайджаном и Турцией. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство и союзничество между Азербайджаном и Турцией достигли пика, и что это обусловлено личной дружбой и братством глав государств, личными отношениями, опирающимися на взаимное доверие и уважение.

Была выражена глубокая признательность руководству Турции и братскому турецкому народу за политическую и моральную поддержку, оказанную Азербайджану во время 44-дневной Отечественной войны.

В ходе заседания было особо подчеркнуто, что в последнее время азербайджано-турецкие отношения вышли из двустороннего формата, превратившись в региональный фактор.

По итогам премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Фуат Октай подписали протокол 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, и планы Деятельности, охватывающие ряд сфер сотрудничества.