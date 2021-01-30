Состоялось первое заседание рабочей группы «По вопросам энергоснабжения»

В Межуправленческом центре состоялось первое заседание рабочей группы «По вопросам энергоснабжения». Об этом сообщили в Координационном штабе.

Отмечается, что в этом направлении работают руководитель Межуправленческого координационного центра, помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев, министр энергетики Парвиз Шахбазов, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, председатель ОАО «Азеришиг» Вугар Ахмедов, генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев, председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов, председатель ОАО «»Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде и представители других соответствующих структур.

На заседании обсуждались вопросы обеспечения совместной скоординированной деятельности на освобожденных территориях структур, работающих в этой области, использования возобновляемых источников энергии с целью создания зеленой зоны, соблюдения экологических норм и т. д., а также проведен обмен мнениями о предстоящей работе и будущих шагах.

Напомним, Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября подписал распоряжение о создании Координационного штаба по решению вопросов в централизованном порядке на освобожденных от оккупации территориях АР.

Согласно документу, главой штаба был назначен руководитель Администрации Президента Самир Нуриев, в структуру включены 30 человек.

Штаб создан с целью решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных от оккупации территориях, а также координации деятельности в этой сфере.

Для оказания необходимой аналитической, организационной поддержки и выполнения функций секретариата и коммуникаций при нем также сформирован Межуправленческий центр.

Президент АР Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года, определил конкретные задачи, связанные с применением концепции «Зеленой энергии»на освобожденных территориях, восстановлением и реконструкцией энергетической инфраструктуры, дал необходимые поручения. Руководствуясь поручением главы государства, в Межуправленческом центре создана рабочая группа «По вопросам энергоснабжения».