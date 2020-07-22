Состоялись переговоры Верховного представителя ЕС с главами МИД Азербайджана и Армении

22 июля состоялись трехсторонние телефонные переговоры между Верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем, министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.

Как сообщает АПА, стороны поговорили о вооруженном противостоянии, произошедшем на международной государственной границе между Азербайджаном и Арменией.

Верховный представитель ЕС выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

В ходе обсуждений Ж.Боррель призвал стороны остановить военную конфронтацию, воздержаться от действий и риторики, способных привести к эскалации напряженности в регионе. Официальный представитель ЕС подчеркнул, что все актеры в регионе должны вносить вклад в мирное урегулирование.

Верховный представитель ЕС призвал стороны еще раз подтвердить приверженность прекращению огня и принять неотложные меры для предотвращения роста напряженности. В этом контексте Армения и Азербайджан должны использовать механизм прямых коммуникаций, формат, установленный под руководством сопредседателей ОБСЕ, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Он отметил важность повторного эффективного участия в субстантивных переговорах по основным аспектам урегулирования нагорно-карабахского конфликта под покровительством сопредседателей: оба министра согласились с этим.

Ж.Боррель подчеркнул, что важно возобновить проведение мониторингов ОБСЕ, как только позволят условия.

Верховный представитель ЕС подчеркнул готовность к постоянному диалогу с обеими сторонами, отметил, что дал поручение спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии продолжать поддерживать тесный контакт со сторонами и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.