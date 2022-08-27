Похоронен военнослужащий, погибший вчера в ДТП в Геранбойском районе.

Как сообщает #, военнослужащий сверхсрочной службы Араблинский Вахид Маариф оглу сегодня был похоронен в своем родном селе Ашагы Тала Загатальского района при сопровождении военного оркестра и с залповым огнем. В похоронах военнослужащего приняли участие представители воинской части, в которой он служил, руководства района и общественности.