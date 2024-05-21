Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проведет молебен над телами погибших при крушении вертолета президента республики Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, молебен пройдет утром 22 мая в Тегеранском университете. Ранее в Тегеран из Тебриза, где проходила церемония прощания с жертвами авиакатастрофы, прибыл самолет с телами погибших иранских политиков.

Отметим, что похороны Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде.