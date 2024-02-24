Адвокат Людмилы Навальной обратился в ямальский СК с требованием возбудить уголовное дело по статье о надругательстве над телом её умершего сына. Фотографию заявления опубликовал соратник Навального Иван Жданов.

«В соответствии с православными канонами тело усопшего принято хоронить на третьи сутки. На сегодня прошло уже 8 дней с момента смерти Навального, но до настоящего времени тело так и не предано земле», говорится в документе, поданном вчера, 23 февраля.

Ранее вечером ямальский следователь Варапаев поставил матери Навального ультиматум: или она соглашается на тайные похороны сына без публичного прощания, или Навального захоронят в колонии. По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, Навальная отказалась вести переговоры со следователями, так как у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына.

Ярмыш пишет, что Навальная настаивает на соблюдении закона, согласно которому, тело должны выдать родственникам в течение двух суток после вскрытия. Эти двое суток истекают сегодня, 24 февраля. Более 95 тысяч человек потребовали от СК России выдать тело Навального его матери через сервис «Дятел» от «ОВД-Инфо».

Оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима «Полярный волк». В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. За несколько дней до смерти Навального в 27-й раз отправили в ШИЗО с ещё более жёсткими условиями содержания, чем в обычных камерах. Сторонники политика считают, что его убили. Вдова политика Юлия пообещала продолжить дело мужа. (svoboda.org)