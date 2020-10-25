Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из Российской Федерации, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки) опубликовали сегодня заявление по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

Как передает АПА, в заявлении говорится:

24 октября сопредседатели встретились в Вашингтоне с министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а также приняли участие в совместной встрече с министрами иностранных дел и заместителем министра иностранных дел США Стивеном Бигуном. Во встречах также принял участие личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Сопредседатели призвали стороны предпринять немедленные шаги по реализации всех аспектов московского совместного заявления от 10 октября в соответствии со своими обязательствами, отметив, что они подтвердили эти обязательства с Парижем 18 октября.

Сопредседатели также напомнили сторонам о совместном заявлении президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина от 1 октября 2020 года, а также о совместном заявлении государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео, министра иностранных дел Франции Жана Ив Ле Дриана и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, призвавших стороны немедленно прекратить боевые действия и возобновить предметные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ходе интенсивных дискуссий сопредседатели и министры иностранных дел обсудили осуществление немедленного гуманитарного прекращения огня, возможные параметры мониторинга прекращения огня и инициирование обсуждения основных существенных элементов всеобъемлющего урегулирования в соответствии с совместным заявлением от 10 октября.

Сопредседатели и министры иностранных дел договорились вновь встретиться в Женеве 29 октября для обсуждения, достижения договоренности и начала осуществления в соответствии с согласованными сроками всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми лидерами Азербайджана и Армении.