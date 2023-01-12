Российский пропагандист Владимир Соловьев разразился новыми угрозами в сторону стран НАТО. На этот раз приспешник Кремля предложил запускать ракеты по ведущим странам Альянса с территории Африки.

Бурной реакцией пропагандист отличился в своем эфире «Соловьев Live» на фоне решения Великобритании о поставках танков Украине.

Он публично предложил ударить ракетами по Франции, Польше или Великобритании из Африки, чтобы показать всему миру реакцию Кремля на подобные решения.

«Британия приняла решение [о поставках танков], поэтому любая военная цель на территории Франции, Польши и Британии – мы должны официально объявить – является для нас легитимными целями, для нанесения ударов», – заявил Соловьев.

Также он призвал применить против стран НАТО не только «неядерные атаки», но и тактическое ядерное оружие. Для этого он предложил использовать группу ЧВК «Вагнера».