Российский пропагандист Владимир Соловьев разразился новыми угрозами в сторону стран НАТО. На этот раз приспешник Кремля предложил запускать ракеты по ведущим странам Альянса с территории Африки.
Бурной реакцией пропагандист отличился в своем эфире «Соловьев Live» на фоне решения Великобритании о поставках танков Украине.
Он публично предложил ударить ракетами по Франции, Польше или Великобритании из Африки, чтобы показать всему миру реакцию Кремля на подобные решения.
«Британия приняла решение [о поставках танков], поэтому любая военная цель на территории Франции, Польши и Британии – мы должны официально объявить – является для нас легитимными целями, для нанесения ударов», – заявил Соловьев.
Также он призвал применить против стран НАТО не только «неядерные атаки», но и тактическое ядерное оружие. Для этого он предложил использовать группу ЧВК «Вагнера».
«Ну хорошо, мы стесняемся это сделать, но у «вагнеров» есть своя техника. Ну передайте им технику, пусть нанесут удар с территории Африки. Нечто взлетит с территории Африки, скажем из Ливии, и нанесет удар по Франции. Или неопознанный корабль, принадлежащий частной структуре, и с него удары морскими дронами по территории Британии», – сказал топ-пропагандист Кремля.