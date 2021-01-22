Солдат нашелся, а МО Армении об этом не знает – как Ереван манипулирует темой пропавших военнослужащих

После окончания военных действия для Еревана приоритетным вопросом остается возвращение Азербайджаном армянских военнопленных. Некоторые горячие головы в Армении, среди которых числится и омбудсман Арман Татоян, заявляют о том, что Азербайджан использует этот чувствительный для армянской общественности вопрос для давления и унижения побежденной страны.

Хотя еще до трехсторонней встречи в Москве азербайджанская сторона озвучила претензии также по поводу того, что Армения скрывает факт наличия пленных еще с первой Карабахской войны. В базе данных Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших указаны имена 3 тыс. 890 граждан.

Так, глава Рабочей группы Государственной комиссии Исмаил Ахундов заявил, что, несмотря на то, что свидетельскими показаниями было подтверждено пленение и взятие в заложники 872 человек в ходе первой Карабахской войны, армянская сторона опровергает этот факт. «Свидетели дали показания о взятии их армянами в плен. Посредством международных структур мы связались с Арменией и не получили этому подтверждение», — сказал И.Ахундов.

Этой темы коснулся и глава МИД России Сергей Лавров. «С армянской стороны списки были не сразу и не полностью. И впоследствии был обмен тех, кто был участником событий, завершившихся 9 ноября. Но сейчас главным стал вопрос, который возник в декабре в Гадрутском районе. Когда большая часть армянских военнослужащих, отправленных туда, попала и плен. Азербайджанская сторона заявила, что поскольку эти люди были переброшены в район после прекращения огня, то их нужно рассматривать отдельным порядком. Мы и президент Путин все-таки продвигаем необходимость продолжить рассмотрение вопроса, чтобы его закрыть и руководствоваться принципом «всех на всех»», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что говорил с армянским коллегой с целью уточнить окончательные списки. Но оказалось, что пленных гораздо больше 62, как говорилось ранее. «Теперь списки выверяются, чтобы понять, где могут находиться эти люди», — сказал Лавров.

На фоне армянских претензий примечательна информация, опубликованная в издании epress.am. Согласно этой информации, в декабре 2020 года мать без вести пропавшего армянского военнослужащего обратилась в Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, сообщив, что ее сын, участвовавший в боевых действиях в Джабраиле, а затем в Гадруте, в последний раз выходил на связь из Гадрута 15 октября. Она попросила помочь с получением информации о дальнейшей судьбе сыне.

И вот последовал ответ Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи. В заявлении офиса отмечается, что несмотря на то, что вот уже 20 дней, как военнослужащий обнаружен, министерство обороны Армении в ответ на их запрос сообщает и утверждает, что поисковые работы продолжаются, и найти пропавшего без вести военнослужащего не удалось.

Мать военнослужащего рассказала, что ее сын звонил ей и тем телефоном пользовались и другие военнослужащие, а 16 октября номер уже был недоступен за отсутствием зарядного устройства. Родители получили информацию о том, что группа военнослужащих с 16 октября скрывалась в лесах, однако ответственные за их обнаружение структуры не предприняли никаких действий. А проникнуть на данную территорию по собственной инициативе не удалось – противник не разрешил.

В последний раз солдаты с помощью оператора сотовой связи «Карабах Телеком» сообщили родителям, что среди них есть раненые и им нужна помощь. Родители обратились в Комиссию по вопросам попавших в плен в ходе боевых действий и без вести пропавших военнослужащих (действует при Минобороны), однако вместо принятия мер, Комиссия посоветовала обратиться в Службу нацбезопасности с целью выяснить, откуда поступил звонок.

Ванадзорский офис передал эти данные министерству обороны и запросил информацию о том, какие действия предприняты в направлении обнаружения военнослужащих, сотрудничают ли они с Красным Крестом и российскими миротворцами. Минобороны ответило на письмо лишь 12 января, сообщив, что данные военнослужащего включены в список без вести пропавших, поисковые работы продолжаются. Между тем, мать военнослужащего, прежде чем получить ответ ведомства, уже сообщила, что военнослужащий давно нашелся и находится дома. Письмо Минобороны Армении датировано 12 января, оно было получено правозащитной организацией 19 января. Военнослужащий нашелся за 22 дня до его написания, но, фактически, оборонное ведомство об этом не знало.

Предполагается, что подобный случай не является единичным. Из вышеприведенной информации можно сделать вывод, что армянская сторона не имеет единой информационной базы по пропавшим или пленным военнослужащим. Но при этом официальные структуры Армении обращаются в международные организации с целью оказания давления на Азербайджан в вопросе возвращения пленных армянских военнослужащих.

Подобный случай говорит о том, что Армения, обвиняя Азербайджан в оказании давления в вопросе возврата военнопленных, сама манипулирует этой темой.