Соглашение Анкары и ливийского ПНС обеспокоило Москву

Заключенное соглашение между Анкарой и главой Правительства национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем, а также возможность введения войск Турции в Ливию вызывают у Москвы большую тревогу, сообщил РИА Новости источник в МИД России.

«Это вызывает много вопросов, это затрагивает интересы соседних стран, ситуация сложная»,- сказал источник журналистам.

Он отметил, что Москву «конечно беспокоит» возможность введения турецких войск в Ливию.

«Есть и резолюции СБ ООН, есть и решения по оружейному эмбарго, так что здесь много вопросов. Пока не урегулирован конфликт, такое военное внешнее вмешательство может осложнить обстановку», — отметил он.