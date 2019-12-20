Соглашение Анкары и ливийского ПНС обеспокоило Москву

Заключенное соглашение между Анкарой и главой Правительства национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем, а также возможность введения войск Турции в Ливию вызывают у Москвы большую тревогу, сообщил РИА Новости источник в МИД России.

«Это вызывает много вопросов, это затрагивает интересы соседних стран, ситуация сложная»,- сказал источник журналистам.

Он отметил, что Москву «конечно беспокоит» возможность введения турецких войск в Ливию.

«Есть и резолюции СБ ООН, есть и решения по оружейному эмбарго, так что здесь много вопросов. Пока не урегулирован конфликт, такое военное внешнее вмешательство может осложнить обстановку», — отметил он.

| 2019-12-20T14:32:46+00:00 20 декабря 2019, 14:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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